Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Spagna
Primo impegno nel nuovo anno per la nazionale under 17 guidata da Daniele Franceschini.
Martedì 20 (ore 18) ed il giovedì successivo (alle ore 12), presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas, gli azzurrini affronteranno in una doppia amichevole i pari età della Spagna. Entrambe le gare saranno visibili su Vivo Azzurro TV.
Convocati 22 calciatori classe 2009, ad eccezione dei difensori Alessandro Foroni ed Alessandro Ghiotto, e del centrocampista Mattia Guaglianone, di un anno più giovani.
Raduno previsto a Cardano al Campo (VA) la domenica precedente.
Portieri
Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce)
Difensori
Matteo Albini (Como), Cristian Cioffi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma)
Centrocampisti
Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Edoardo Biondini (Empoli), Abdoul Alim Compaore (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Francesco Gasparello (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Jacopo Landi (Empoli), Andrea Pibiri (Cagliari)
Attaccanti
Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli), Samuele Pisati (Como).
