Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Spagna

Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Spagna TUTTO mercato WEB
© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com
Oggi alle 13:27Altre Notizie
Alessio Calfapietra

Primo impegno nel nuovo anno per la nazionale under 17 guidata da Daniele Franceschini.

Martedì 20 (ore 18) ed il giovedì successivo (alle ore 12), presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas, gli azzurrini affronteranno in una doppia amichevole i pari età della Spagna. Entrambe le gare saranno visibili su Vivo Azzurro TV.

Convocati 22 calciatori classe 2009, ad eccezione dei difensori Alessandro Foroni ed Alessandro Ghiotto, e del centrocampista Mattia Guaglianone, di un anno più giovani.

Raduno previsto a Cardano al Campo (VA) la domenica precedente.

Portieri
Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce)

Difensori
Matteo Albini (Como), Cristian Cioffi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma)

Centrocampisti
Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Edoardo Biondini (Empoli), Abdoul Alim Compaore (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Francesco Gasparello (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Jacopo Landi (Empoli), Andrea Pibiri (Cagliari)

Attaccanti
Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli), Samuele Pisati (Como).

Articoli correlati
Kings World Cup Nations 2026, l'Italia si ferma ai quarti di finale contro il Brasile... Kings World Cup Nations 2026, l'Italia si ferma ai quarti di finale contro il Brasile
Torrisi: "Pippo Inzaghi il più difficile da marcare. Fare l'allenatore? Io non ho... Torrisi: "Pippo Inzaghi il più difficile da marcare. Fare l'allenatore? Io non ho sponsor"
Italia U15, doppia amichevole con la Slovenia, i convocati Italia U15, doppia amichevole con la Slovenia, i convocati
Altre notizie Altre Notizie
Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Spagna Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Spagna
Kings World Cup Nations 2026, l'Italia si ferma ai quarti di finale contro il Brasile... Kings World Cup Nations 2026, l'Italia si ferma ai quarti di finale contro il Brasile
Lutto nel calcio per la morte assurda di Lionel Adams Lutto nel calcio per la morte assurda di Lionel Adams
Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati
Guido Magherini sulla sentenza della CEDU: "Giustizia per Ricky non dall'Italia" Guido Magherini sulla sentenza della CEDU: "Giustizia per Ricky non dall'Italia"
Calciomercato Inter, Di Marzio: "Mlacic è fatta! I dettagli, Esposito mai sul mercato"... Calciomercato Inter, Di Marzio: "Mlacic è fatta! I dettagli, Esposito mai sul mercato"
Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo... Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo
Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti di TMW Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti di TMW
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.1 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Immagine news Serie A n.2 Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"
Immagine news Serie B n.3 Alessandro Romano allo Spezia, la foto della firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale
Immagine news Serie B n.5 Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor
Immagine news Serie B n.6 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.3 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.5 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.6 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)