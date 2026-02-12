Italia U18, doppia amichevole contro l'Ucraina: i convocati di Massimiliano Favo
Reduce dal terzo posto ottenuto ai Mondiali di categoria in Qatar, l'Italia under 18 torna in campo. L'avversario è l'Ucraina, per due gare amichevoli previste a
martedì 17 (ore 14.30, diretta su Vivo Azzurro TV) ed il giovedì successivo alle ore 11.00 al Riano Athletic Center di Riano (RM).
Per l'occasione Massimiliano Favo ha convocato 28 giocatori classe 2008, ad eccezione del difensore Karim Diop (Sampdoria) e di Destiny Elimoghale (Juventus).
Portieri
Renato Widmer D’Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan)
Difensori
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Tommaso Casadei (Cesena), Cristian Costabile (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina)
Centrocampisti
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Giuseppe Forte (Roma), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Antonio Pirrò (Fiorentina), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus)
Attaccanti
Destiny Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza).
