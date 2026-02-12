Italia U17, i convocati per la doppia amichevole con la Francia
Dopo aver perso contro la Spagna, l'Italia under 17 è pronta ad accogliere per un doppio test match i pari età della Francia, mercoledì 18 (ore 15, diretta su VivoAzzurro TV) e venerdì 20 febbraio alle 10.30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.
Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori classe 2009, ad eccezione dei difensori Alessandro Foroni (Inter) e dello juventino Alessandro Ghiotto.
Portieri
Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce)
Difensori
Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma)
Centrocampisti
Mattia Angelicchio (Milan), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Jacopo Landi (Empoli)
Attaccanti
Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Diego Perillo (Empoli).
