Under 15, Italia ok nel secondo test match contro la Cechia: rimontona dopo lo 0-2 iniziale

L'Under 15 azzurra chiude con un successo la settimana dedicata alle amichevoli a Novarello, con un successo per 3-2 sui pari età della Cechia. Gli Azzurrini, dopo aver incassato la doppietta dell’attaccante della Football Talent Academy, Ondřej Stejskal, in gol al 18’ e al 48’, ribaltano il risultato grazie alla doppietta del centravanti della Roma, Enzo Diofebo, a segno prima al 58’ e poi al 75’, e alla rete del centrocampista della Fiorentina, Abdel Salam Musah, al 70’, si legge su FIGC.it.

“È stata una partita divertente – confessa il tecnico Enrico Battisti –, anche se avrei preferito non ritrovarmi per tutti quei minuti sotto di 2-0. Abbiamo subito il primo gol su una nostra disattenzione difensiva, mentre il secondo è stata una grande conclusione da fuori, ma siamo stati bravi a rimontare. Solo dei ragazzi che hanno il giusto spirito e la giusta intensità possono riuscirci. E questo è l’aspetto che mi soddisfa di più. Queste due partite sono state un ottimo banco di prova per testarli, e abbiamo iniziato ad avere le idee più chiare su chi può continuare un percorso con noi, senza mai dimenticare che le porte della Nazionale sono sempre aperte per chi lo merita