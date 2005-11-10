Bonini: "La Juventus è una squadra che manca di equilibrio. C'è confusione"

L'ex calciatore Massimo Bonini ha parlato alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha detto la sua sul momento della Juve: "Questa squadra manca di equilibri, è una squadra che ha tanti giocatori di talento, che saltano l'avversario, poi prendono dei gol assurdi. Ieri sono stati sfortunati, diversi rimpalli in occasione del gol. Il problema più grosso è l'equilibrio. Devono occupare spazi, non correre. In questo momento prendono dei gol assurdi. Una squadra forte non deve concedere certe occasioni. Vedi la Roma, che riempie gli spazi e gioca anche in 10.

La Juve non è così. Vedi tante volte gli esterni tagliare all'interno e tirare, ma che ci fanno i centravanti? Così per loro diventa difficile. Con due punte di sicuro con le palle in mezzo crei qualche difficoltà in più. Devono sfruttare di più le caratteristiche dei giocatori, e poi sono tutti messi in discussione e non va bene. Un giocatore si deve sentire importante. Quale soluzione? Mi sembra che Kolo Muani non sia una prima punta, penso che l'allenatore più bravo è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri calciatori. Questa Juve non ha tante idee in campo, c'è confusione tattica. La colpa è dell'allenatore, che deve cercare di far rendere i giocatori nel miglior modo possibile".