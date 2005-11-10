Domani l’Italia Under 18 scenderà in campo per la sfida dei sedicesimi di finale del Mondiale in svolgimento in Qatar fino al 13 dicembre per affrontare il Tagikistan (ore 13:30, diretta su Rai Sport). Per l’Italia, che arriva alla Coppa del Mondo di categoria da campione d’Europa per la prima volta nella sua storia, si tratta della quinta qualificazione alla fase a eliminazione diretta (2009, 2013, 2019, 2025 e 2026), la seconda consecutiva (2025 e 2026), nell’arco di otto partecipazioni (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019, 2025 e 2026).

Le parole del tecnico Franceschini

Alla viglia della sfida ha parlato il tecnico azzurro Daniele Franceschini: “Ci avviciniamo a questa nuova sfida del Mondiale con la giusta preparazione e la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale e affronteremo una squadra particolarmente strutturata sul piano fisico e atletico, che proverà a metterci in difficoltà sotto ogni aspetto. - prosegue il tecnico come si legge sui canali della FIGC - Dovremo essere bravi a mantenere l'atteggiamento, la determinazione e la mentalità che ci hanno contraddistinto finora, indipendentemente dall'avversario. Il nostro obiettivo è proseguire il cammino in questa competizione e arrivare il più lontano possibile”.

Gli avversari

La qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale è arrivata grazie al terzo posto nel Gruppo F, con 4 punti (-2 di differenza reti), che hanno permesso al Tagikistan di qualificarsi come sesta migliore tra le terze classificate, alle spalle di Uruguay (6), Cina (4, +3), Mozambico (4, +3), Ecuador (4, 0) e Repubblica Dominicana (4, 0). Nel raggruppamento F, i tagiki si sono classificati alle spalle di Croazia (7) e Senegal (5). Il bottino è stato frutto della vittoria per 5-3 contro Cuba al debutto (20 novembre), della sconfitta per 4-0 contro la Croazia (23 novembre) e del pareggio per 1-1 contro il Senegal (26 novembre).

Per il Tagikistan si tratta della quarta partecipazione alla Coppa del Mondo di categoria, dopo quelle del 2007, 2019 e 2025, e della seconda qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nella prima occasione, nell’edizione del 2007 in Corea del Sud, l’avventura mondiale dei tagiki di Pulod Kodirov terminò agli ottavi di finale, con la sconfitta per 5-4 ai rigori contro il Perù a Suwon (29 agosto), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1-1.

Tra i calciatori da tenere sott’occhio ci sono sicuramente il difensore centrale classe 2010 del Dushanbe, Munavar Anvarzod, il centravanti di origini russe classe 2009 del DYuSSh Dolgoprudnyi, Parviz Sanginov, e il fantasista classe 2011 del Dushanbe, Komiljon Sharipov.