Udinese-Fiorentina 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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29.11.2026 14:55Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda (61' Zanoli), Zarraga (71' Bayo), Karlström, Lovrić (89' Miller), Kamara; Ekkelenkamp; Zaniolo (89' Arizala) All.: Zanetti
Fiorentina (4-3-3): De Gea (45'+2 Christensen); Jimenez, Dragusin, Ranieri, João Mário (46' Valdepeñas); Ndour, Fagioli, Brescianini (46' Pedro Gonçalves); Mastantuono (68' Beto), Pellegrino (80' Atta), Njie All.: Vanoli
Arbitro: Federico La Penna
Marcatori: 8' Lovrić (U)
Ammoniti: Ranieri (F), Ekkelenkamp (U), Ndour (F)
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