Per quasi vent’anni è stato l’uomo simbolo della favola calcistica più improbabile d’Europa, il giovane presidente con gli occhiali che, ereditato a soli ventitré anni il club del piccolo quartiere veronese dal padre Luigi, aveva portato gli "asini volanti" fino alla Champions League.

Oggi, di quell’impero costruito tra i campi di provincia e i pandori della storica azienda di famiglia, la Paluani, non resta più nulla in mano a Campedelli, come noto nell'estate del 2022, durante la procedura di concordato preventivo, il ramo operativo dell'azienda (marchi, stabilimento di Dossobuono di Villafranca e attività produttive) è stato messo all'asta dal Tribunale di Verona e acquistato per 7,6 milioni di euro da Sperlari, storica azienda cremonese controllata dal gruppo tedesco Katjes International.

• La continuità produttiva. Grazie a questa acquisizione è nata la società Paluani 1921, che ha garantito la salvaguardia dei posti di lavoro e la continuità nella produzione e vendita di pandori, panettoni e colombe, tuttora regolarmente presenti sul mercato.

A raccontare le macerie umane ed economiche di quel crollo è lo stesso Luca Campedelli, in una confessione a cuore aperto rilasciata al Corriere della Sera.

Il baratro personale e il tentativo di suicidio

Quando il Chievo scompare dai campionati professionistici e i tribunali certificano il dissesto finanziario sia della società calcistica sia della storica industria dolciaria, Campedelli si ritrova travolto dai debiti, dalle inchieste giudiziarie e dal peso di una caduta verticale.

A Verona il clima cambia volto, la riconoscenza per diciassette stagioni di Serie A lascia spazio alla rabbia, culminata in un finto funerale organizzato da alcuni tifosi con tanto di bara e corteo.

È in quel tunnel di isolamento e vergogna che l'ex patron tocca il fondo, sprofondando in una depressione che lo spinge a tentare di togliersi la vita. «C'ero quasi riuscito, mi hanno salvato», ha ammesso senza filtri, spiegando come quella ferita lo abbia costretto a ricostruirsi pezzo dopo pezzo, aggrappandosi agli affetti più stretti.

Sul piano materiale, invece, l'azzeramento è totale, Campedelli racconta di non possedere più nulla, nemmeno un conto corrente intestato, e di aver trovato un nuovo equilibrio lontano dai riflettori, insegnando gratuitamente scherma storica medievale.

Le accuse al "sistema calcio"

Nelle sue parole resta però intatta l'amarezza per come si è consumata la fine del club gialloblù. L'ex presidente punta il dito contro quella che definisce una disparità di trattamento dentro il mondo del pallone, sostenendo che il Chievo sia stato «stangato dal sistema» e usato come capro espiatorio sul fronte delle plusvalenze fittizie, mentre società ben più blasonate avrebbero commesso irregolarità maggiori pagando un prezzo decisamente inferiore.

Le tappe del crac: dalla Serie A alla cancellazione

Il declino della "macchina perfetta" clivense non nasce all'improvviso, ma affonda le radici in una crisi finanziaria progressiva che esplode tra il 2018 e il 2022:

• 2018 – L'inchiesta sulle plusvalenze: La Procura federale mette sotto la lente gli scambi di mercato tra Chievo e Cesena, contestando valutazioni gonfiate dei calciatori per sistemare i bilanci. Arriva una penalizzazione di tre punti in classifica e una pesante ammenda, primo segnale di crepa nei conti del club, che al termine della stagione 2018-2019 retrocede in Serie B.

• 2020-2021 – La crisi di liquidità e i debiti con il Fisco: L'impatto della pandemia aggrava una situazione debitoria già fragile. Il Chievo accumula un passivo tributario di circa 20 milioni di euro e decade dai piani di rateizzazione concordati con l'Agenzia delle Entrate.

• Luglio-Agosto 2021 – L'esclusione dalla Serie B: La Covisoc boccia la domanda di iscrizione del club al campionato cadetto per il mancato rispetto dei parametri economico-finanziari e delle scadenze fiscali, il Chievo presenta ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e successivamente al TAR del Lazio, ma ogni appello viene respinto. Dopo 35 anni ininterrotti nel calcio professionistico, la squadra viene cancellata.

• 2021-2022 – La nascita della Clivense e il fallimento ufficiale: Mentre lo storico capitano Sergio Pellissier fonda una nuova società per ripartire dalla Terza Categoria (la FC Clivense), l'A.C. ChievoVerona resta attivo solo con il settore giovanile. Il 23 giugno 2022 il Tribunale di Verona dichiara ufficialmente il fallimento del club, a fronte di un buco stimato inizialmente in circa 30 milioni di euro e poi ricalcolato dai curatori in oltre 80 milioni.

• 2023-2024 – Il crac Paluani e il ritorno del marchio: Nel maggio 2023 viene dichiarato il fallimento anche della storica azienda dolciaria Paluani, gravata da un passivo di oltre 80 milioni, (Il marchio e la produzione dei dolci Paluani esistono ancora e sono oggi di proprietà di Sperlari, gruppo tedesco Katjes International) un anno dopo, nel maggio 2024, all'asta fallimentare per lo storico marchio ChievoVerona, l'offerta di Sergio Pellissier supera proprio quella dell'ex presidente Campedelli, permettendo allo storico nome di tornare in campo in Serie D