Quando il mare è in tempesta, servono uomini abituati a reggere il timone.

È questo il senso del messaggio diretto lanciato da Claudio Piccinetti alla dirigenza della Fiorentina dagli studi televisivi di RTV38.

Nel pieno di una crisi di risultati che ha fatto suonare tutti i campanelli d’allarme in casa viola, l’ex attaccante gigliato ha indicato senza giri di parole la mossa da compiere subito sul mercato degli svincolati, tesserare Francesco Acerbi.

L’uscita di Piccinetti arriva a caldo in seguito all'ennesima sconfitta che ha fatto passare ai fiorentini un’altra domenica amara, segnata dal ko di misura contro l’Udinese che ha confermato tutte le fragilità della squadra guidata da Paolo Vanoli.

Una formazione apparsa ancora una volta vulnerabile nel reparto arretrato, già messo a dura prova dalle assenze pesanti di pedine come Pongracic e Viery e da una generale mancanza di leadership nei momenti chiave delle partite.



Proprio su questo tasto batte la ricetta dell’ex centravanti, secondo Piccinetti, la Fiorentina non può permettersi di aspettare la riapertura ufficiale delle trattative a gennaio per correre ai ripari, l’emergenza richiede un intervento istantaneo e mirato, e il profilo di Acerbi, rimasto libero dopo aver chiuso la sua lunga parentesi all’Inter la scorsa estate, rappresenta sulla carta l’identikit ideale per dare peso specifico, malizia ed esperienza internazionale, oltre ad una forte personalità, a una difesa fin qui troppo permeabile.

Il nome dell’ex difensore nerazzurro, peraltro, non è affatto nuovo nei corridoi del Viola Park, già nei mesi scorsi il suo profilo era stato proposto al club toscano, che all’epoca aveva scelto di non affondare il colpo.

Ora, però, lo scenario è cambiato e la classifica impone riflessioni rapide. La palla passa alla società, l’appello di Piccinetti interpreta il pensiero di una piazza che chiede scosse immediate per invertire la rotta prima che la stagione prenda una piega irreversibile.