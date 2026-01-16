Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati

Una serata di festa terminata con il fermo dei Carabinieri. Al termine del fischio finale di Juventus-Cremonese, due fratelli, tifosi bianconeri arrivati da Bologna, si sono nascosti all'interno dell'Allianz Stadium con l'intenzione di trascorrerci la notte e dormire sui divanetti presenti nell'area hospitality. Gli addetti alla sicurezza, hanno chiamato il 112 dopo essersi accorti della loro presenza all'interno dello stadio. All'arrivo dei Carabinieri, i due hanno tentato di scappare ma, una volta fermati, uno dei due è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante ed è stato arrestato in flagranza di reato: sarà processato per direttissima. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero per furto in concorso