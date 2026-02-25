Juventus-Galatasaray 3-0 (3-2 dts): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu (3' sts Openda), Gatti, Kelly, McKennie; Thuram (33' st Adzic), Locatelli (3' sts Kostic); Conceiçao (22' st Zhegrova), Koopmeiners, Yildiz (12' pts Miretti); David (22' st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. All.: Spalletti
Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Sallai (13' st Boey), Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Jakobs (42' st Eren Elmali); Torreira (12' pts Singo), Lemina (42' st Icardi); Lang (13' st Sané), Gabriel Sara (25' st Gundogan), Baris Yilmaz; Osimhen. A disposizione: Batuhan Sen, Gunay Guvenc, Yunus Akgun, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan. All.: Okan Buruk
Arbitro: Joao Pinheiro (Por)
Marcatori: 37' Locatelli rig. (J), 25' st Gatti (J), 37' st McKennie (J), 16' pts Osimhen (G), 13' st Baris Yilmaz (G)
Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Yildiz (J), Sallai (G), Pinsoglio (J, dalla panchina), Gabriel Sara (G), Ugurcan Cakir (G)
Espulsi: Kelly (J)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.