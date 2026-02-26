Champions League, passa il Galatasaray. Corriere Torino: "La Juve in dieci sfiora l'impresa"

Non riesce alla Vecchia Signora lo sforzo stoico di eliminare il Galatasaray. "La Juve in dieci sfiora l'impresa", il sunto in poche righe in taglio alto e in prima pagina del Corriere Torino: i bianconeri infliggono 3 gol ai turchi, trascinandoli ai supplementari ma l'espulsione di Kelly e la rete decisiva di Osimhen chiudono i giochi. E assegnano gli ottavi di Champions League al Cimbom. Spalletti e la sua ciurma finiscono fuori dalla competizione europea.

Manuel Locatelli, capitano e centrocampista della Juventus, è intervenuto così al triplice fischio: "Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto. Credo che abbiamo dato il cuore, di più. All'andata un episodio ha complicato oggi, grazie di cuore a tutti, allo stadio che era incredibile, sono partite che rimangono nel cuore. Abbiamo raccolto energia che ci servirà".

Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juventus, ha invece commentato: "Questa partita deve dare fiducia ai giocatori in primis e all'allenatore. Quando sei lì ti fai prendere dalla mancanza di fiducia, abbiamo perso 4 delle ultime 5 partite ma le prestazioni sono diverse. Ora avremo dodici partite che mancano fino alla fine e ci giochiamo tanto. La squadra c'è, ne ha dato dimostrazione oggi. E' un percorso di crescita".