Le partite di oggi: il programma di giovedì 26 febbraio
C'è tanto calcio giocato da poter seguire anche oggi, giovedì 26 febbraio 2026.
Messa in archivio la due giorni dei playoff di ritorno Champions League, è ora il momento del medesimo turno anche per le 'sorelle minori' Europa League e Conference, tutte condensate il giovedì. Due le squadre di Serie A chiamate all'impegno: nel tardo pomeriggio la Fiorentina ospita lo Jagiellonia ripartendo dai tre gol di vantaggio conseguiti all'andata, in serata poi il Bologna è opposto al Brann, dopo il successo di misura (0-1) in suolo norvegese.
Di seguito tutte le partite di giornata, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.
Europa League – Play Off (ritorno)
18:45 – Ferencvaros vs Ludogorets
18:45 – Viktoria Plzen vs Panathinaikos
18:45 – Stella Rossa vs Lilla
18:45 – Stoccarda vs Celtic
21:00 – Bologna vs Brann
21:00 – Celta Vigo vs PAOK
21:00 – Genk vs Dinamo Zagabria
21:00 – Nottingham Forest vs Fenerbahce
Conference League – Play Off (ritorno)
18:45 – Celje vs Drita
18:45 – Fiorentina vs Jagiellonia
18:45 – Rijeka vs Omonia
18:45 – Samsunspor vs Shkendija
21:00 – AZ Alkmaar vs Noah
21:00 – Crystal Palace vs Zrinjski Mostar
21:00 – Lausanne vs Sigma Olomouc
21:00 – Lech Poznan vs KuPS
