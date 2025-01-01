Juventus-Roma 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (16' st Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (44' st Kostic); Yildiz (44' st Miretti), Conceiçao (16' st Zhegrova); Openda (38' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (11' st Baldanzi ), Pellegrini (7' st Bailey, 28' st El Shaarawy); Dybala (11' st Ferguson). A disp.: Gollini, Vasquez, Hermoso, Ghilardi, Sangaré, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Bah, Mirra. All.: Gasperini
Arbitro: Sozza
Marcatori: 44' Conceiçao (J). 25' st Openda (J), 30' st Baldanzi (R)
Ammoniti: Soulé (R), Conceiçao (J), Koné (R), Cristante (R), McKennie (J)