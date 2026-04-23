La Corte d'Appello assolve Lucarelli jr e altri 4. Erano stati accusati di violenza sessuale

La Corte d’Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, Federico Apolloni e altri tre imputati, ribaltando le condanne inflitte in primo grado. I cinque erano stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense nella notte fra il 26 e il 27 marzo del 2022. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita e ora con la decisione odierna, le accuse vengono integralmente cancellate in secondo grado.

"Siamo molto contenti e sollevati: ero convinto dell'innocenza di questi ragazzi e penso che oggi sia andata secondo giustizia. Scopriremo con le motivazioni, tra 90 giorni, il perché", sono le parole dell’avvocato Leonardo Cammarata che difendeva Lucarelli jr come riporta SkySport24. Esulta anche il padre del calciatore Cristiano Lucarelli: “Falsi, venduti, voglio vedere se fate i titoli o titoloni. Luridi, per quattro anni ci avete infamato”, le sue parole rivolte ai giornalisti all’esterno del tribunale: “Abbiamo rovinato la festa a tutti".

All'epoca dei fatti, i due calciatori giocavano nel Livorno, mentre oggi Lucarelli milita nel Real Forte (Serie D) e Apolloni nel Viareggio (Serie D).