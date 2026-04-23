Atalanta, Hien recuperabile in difesa per la gara in trasferta sul campo del Cagliari
- BERGAMO, 23 APR - Per il posticipo di campionato di lunedì prossimo a Cagliari l'Atalanta ha la possibilità di recuperare Isak Hien. Il difensore svedese, che si allena da solo sul campo dal 16 aprile, dovrebbe rientrare in gruppo in uno dei prossimi allenamenti a Zingonia, prima della partenza in aereo per la trasferta in Sardegna. Hien è indisponibile per l'infortunio nella semifinale playoff di qualificazioni mondiali della Svezia il 26 marzo scorso a Valencia con l'Ucraina, dove aveva riportato postumi distrattivi alla giunzione muscolo tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.
Ha saltato quindi il Lecce, la Juventus, la Roma e la Lazio nella semifinale di Coppa Italia. Al centro della difesa a tre dell'allenatore Raffaele Palladino potrebbe prendere il posto di Berat Djimsiti.