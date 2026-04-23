Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, con la Lazio senza capitan Karlstrom. Davanti ancora Zaniolo falso 9

Udinese, con la Lazio senza capitan Karlstrom. Davanti ancora Zaniolo falso 9
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:01Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Ballottaggio tra Piotrowski, Miller e Zarraga, davanti ancora Zaniolo falso 9

(ANSA) - UDINE, 23 APR - Per il 'monday night' in trasferta contro la Lazio, Kosta Runjaic dovrà fare a meno di capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. Si tratta di un inedito perchè il tecnico tedesco non ha mai rinunciato al suo metronomo di centrocampo. Per la sua sostituzione il ballottaggio è tra Piotrowski, Miller e Zarraga, tre contendenti per due posti. Nel reparto, in questo finale di campionato, ci potrebbe essere spazio anche per Camara, capitano dell'Under 17 della Francia, un talento di cui il direttore tecnico del gruppo, Gianluca Nani, è innamorato.

Dietro, confermata la cerniera formata da Kristensen, Kabasele e Solet (Bertola è infortunato), sulle fasce spazio a Ehizibue e Kamara (visto che Zanoli e Zemura sono ai box). Davanti altra chance per Zaniolo come falso 9, anche se esiste la tentazione di inserire Buksa come centravanti arretrando il fantasista di qualche metro. (ANSA).

Articoli correlati
Sensini: "L'Udinese mi lascia perplesso. Kabasele? Io da 'nonno' tre anni bellissimi"... Sensini: "L'Udinese mi lascia perplesso. Kabasele? Io da 'nonno' tre anni bellissimi"
Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Di Michele: "Zaniolo potrebbe fare l'esterno del 4-3-3. E doveva andare in Nazionale"... Di Michele: "Zaniolo potrebbe fare l'esterno del 4-3-3. E doveva andare in Nazionale"
Altre notizie Altre Notizie
Udinese, con la Lazio senza capitan Karlstrom. Davanti ancora Zaniolo falso 9 Udinese, con la Lazio senza capitan Karlstrom. Davanti ancora Zaniolo falso 9
Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti TMW RadioMaurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu" TMW RadioBrambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio" TMW RadioBezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli" TMW RadioBucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..." TMW RadioSorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."
Paganini: "Lazio, Motta come Vergara. Juve, Alisson affare possibile" TMW RadioPaganini: "Lazio, Motta come Vergara. Juve, Alisson affare possibile"
AIC e AIAC dopo l'incontro di oggi: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"... AIC e AIAC dopo l'incontro di oggi: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.1 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.2 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
Immagine top news n.3 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.6 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.7 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche Parisi e Fortini
Immagine news Serie A n.2 Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."
Immagine news Serie A n.3 Il prof. Castellacci: "Le società dicano la verità sugli infortuni. E non diamo colpa ai medici"
Immagine news Serie A n.4 Calcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex giocatore"
Immagine news Serie A n.5 Caso escort, le parole di Pedersen: "Non sono coinvolto, ho già dato mandato ai miei legali"
Immagine news Serie A n.6 Abete dopo l'incontro con AIC e AIAC: "Incontro diretto: dare peso ai contenuti più che alle persone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Altare: "Sono pronto a dare una mano, ma la salvezza viene prima di tutto"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Castagnetti: "Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora in campionato"
Immagine news Serie B n.3 Dalla Recanatese alla Sampdoria, Siano tornerà titolare a Cesena dopo 740 giorni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Longo non parla alla vigilia dell'Avellino. E i convocati saranno comunicati domani
Immagine news Serie B n.5 Lo Spezia potrà contare su qualche tifoso a Catanzaro. I 'Fuori di Spezia' saranno presenti
Immagine news Serie B n.6 Solo su Klinsmann: "Il collo rotto non è parte del gioco. Si parli di più di sicurezza degli atleti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.2 Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il Comune boccia l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, idea Perticone per la prossima stagione. Mestre su Pagan dell’Este
Immagine news Serie C n.5 Paradosso Lecco: può chiudere la regular season al secondo posto...ma anche al quinto
Immagine news Serie C n.6 Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.6 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?