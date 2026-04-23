Udinese, con la Lazio senza capitan Karlstrom. Davanti ancora Zaniolo falso 9

Ballottaggio tra Piotrowski, Miller e Zarraga, davanti ancora Zaniolo falso 9

(ANSA) - UDINE, 23 APR - Per il 'monday night' in trasferta contro la Lazio, Kosta Runjaic dovrà fare a meno di capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. Si tratta di un inedito perchè il tecnico tedesco non ha mai rinunciato al suo metronomo di centrocampo. Per la sua sostituzione il ballottaggio è tra Piotrowski, Miller e Zarraga, tre contendenti per due posti. Nel reparto, in questo finale di campionato, ci potrebbe essere spazio anche per Camara, capitano dell'Under 17 della Francia, un talento di cui il direttore tecnico del gruppo, Gianluca Nani, è innamorato.

Dietro, confermata la cerniera formata da Kristensen, Kabasele e Solet (Bertola è infortunato), sulle fasce spazio a Ehizibue e Kamara (visto che Zanoli e Zemura sono ai box). Davanti altra chance per Zaniolo come falso 9, anche se esiste la tentazione di inserire Buksa come centravanti arretrando il fantasista di qualche metro. (ANSA).