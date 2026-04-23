Spendereste 2.3 milioni per un posto alla finale dei Mondiali 2026? In vendita quattro biglietti di platino
La piattaforma di vendita ufficiale della FIFA ha messo a listino i biglietti per la finale del Mondiale 2026 a cifre da capogiro, con alcuni posti, quattro per la precisione, che sfiorano i 2.3 milioni di dollari ciascuno. I biglietti più costosi sul Marketplace ufficiale sono prezzati esattamente 2.3 milioni dollari per la finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey; si tratta di seggiolini situati nel primo anello, proprio dietro la porta. Per la precisione, scrive ESPN, si tratta di 4 posti che si trovano dietro una porta nella tribuna inferiore, nel blocco 124, fila 45, posti 33-36.
Cifre astronomiche per la gara più attesa dell'anno in USA
Sebbene la FIFA non stabilisca direttamente i prezzi di rivendita sulla piattaforma, l'organizzazione trae un enorme profitto da queste transazioni, trattenendo una commissione del 15% sia dall'acquirente che dal venditore. La disparità di prezzo all'interno dello stadio è netta: mentre alcuni posti nel settore inferiore superano i 200mila dollari, i biglietti più "economici" attualmente disponibili nel terzo anello non scendono comunque sotto gli 11mila dollari.
Questi prezzi astronomici evidenziano una domanda senza precedenti e una speculazione sfrenata attorno all'evento sportivo più atteso dell'anno. Con valori di rivendita che oscillano tra le cinque cifre e i milioni di dollari, la finale del 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più esclusivi della storia del calcio, rendendo l'accesso allo stadio un privilegio riservato a pochissimi.