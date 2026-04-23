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Spendereste 2.3 milioni per un posto alla finale dei Mondiali 2026? In vendita quattro biglietti di platino

Spendereste 2.3 milioni per un posto alla finale dei Mondiali 2026? In vendita quattro biglietti di platinoTUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 21:45Serie A
Simone Lorini

La piattaforma di vendita ufficiale della FIFA ha messo a listino i biglietti per la finale del Mondiale 2026 a cifre da capogiro, con alcuni posti, quattro per la precisione, che sfiorano i 2.3 milioni di dollari ciascuno. I biglietti più costosi sul Marketplace ufficiale sono prezzati esattamente 2.3 milioni dollari per la finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey; si tratta di seggiolini situati nel primo anello, proprio dietro la porta. Per la precisione, scrive ESPN, si tratta di 4 posti che si trovano dietro una porta nella tribuna inferiore, nel blocco 124, fila 45, posti 33-36.

Cifre astronomiche per la gara più attesa dell'anno in USA
Sebbene la FIFA non stabilisca direttamente i prezzi di rivendita sulla piattaforma, l'organizzazione trae un enorme profitto da queste transazioni, trattenendo una commissione del 15% sia dall'acquirente che dal venditore. La disparità di prezzo all'interno dello stadio è netta: mentre alcuni posti nel settore inferiore superano i 200mila dollari, i biglietti più "economici" attualmente disponibili nel terzo anello non scendono comunque sotto gli 11mila dollari.

Questi prezzi astronomici evidenziano una domanda senza precedenti e una speculazione sfrenata attorno all'evento sportivo più atteso dell'anno. Con valori di rivendita che oscillano tra le cinque cifre e i milioni di dollari, la finale del 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più esclusivi della storia del calcio, rendendo l'accesso allo stadio un privilegio riservato a pochissimi.

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