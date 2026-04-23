Torino, Che Adams può tornare in Inghilterra. Petrachi pensa a El Shaarawy per sostituirlo
Nel Torino che sta prendendo forma per la prossima stagione, una delle poche certezze nel reparto offensivo porta il nome di Giovanni Simeone. Attorno a lui, però, l’attacco granata potrebbe cambiare volto. Non è infatti scontata la permanenza di Che Adams, che potrebbe tornare in Inghilterra garantendo anche un buon incasso al club. Una cessione che aprirebbe inevitabilmente la strada a nuovi innesti nel corso del mercato estivo.
Secondo quanto riportato da Torinogranata, tra i profili monitorati dal direttore sportivo Daniele Petrachi spunta anche Stephan El Shaarawy, classe 1992 in uscita dalla Roma dopo una lunga esperienza in giallorosso. Sul giocatore resta viva anche l’ipotesi di un ritorno romantico al Genoa, ma la pista Torino potrebbe rappresentare un’opzione concreta e intrigante per la punta.