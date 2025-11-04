Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve di Spalletti sfida lo Sporting: il tecnico elogia Cambiaso e Vlahovic

La Juve di Spalletti sfida lo Sporting: il tecnico elogia Cambiaso e VlahovicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Altre Notizie
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri pomeriggio, si è allenata in vista della gara contro lo Sporting e Luciano Spalletti ha seguito la seduta con grandissima attenzione. Anche durante la fase del torello, il tecnico di Certaldo era a pochi metri dai calciatori e li osservava senza perdersi nemmeno un dettaglio. Spalletti aveva in mano anche un foglietto dove probabilmente si è appuntato qualche dettame da impartire alla squadra. Per l’allenatore della Juventus è arrivata la conferma del recupero di Yildiz, che si è allenato in gruppo sia domenica che lunedì, mentre era ancora assente Lloyd Kelly che, salvo clamorose sorprese, non sarà a disposizione questa sera contro lo Sporting.

Le parole di Spalletti alla vigilia di Champions.
Luciano Spalletti, alla vigilia della gara contro lo Sporting, ha spiegato che partita si aspetta: “Sono stato contento di aver fatto determinate scelte, perchè mi hanno dato delle giuste informazioni per andare avanti. Sullo Sporting? Partita difficilissima perchè sanno giocare a calcio e hanno un’idea molto precisa. Loro sono bravissimi a fare delle sostituzioni dei ruoli. Poi hanno grande qualità sulla trequarti”. Dunque, il tecnico di Certaldo è consapevole che lo Sporting Lisbona sia un brutto cliente, ma potrà contare su una carta in più da giocarsi, ovvero Yildiz: “Un buon punto di partenza è domandare all’altro dove si troverebbe meglio a giocare. Quando si domanda a lui dice che gli piace interpretare quella posizione di centro sinistra o spigolo nella fascia. Vanno bene tutte e due perchè è bravo se gioca da seconda punta, da esterno… quello che può disturbarlo un po’ è il rientro di 100 metri, ma ormai nel calcio moderno ci si deve adattare a fare anche questo. La tecnica, la spallata per far uscire l’avversario fuori dal campo per far vedere all’altro dove voglio andare”. Spalletti si è poi soffermato anche su altri due suoi giocatori, ovvero Cambiaso e Vlahovic: “Ha parlato di due calciatori fondamentali per la nostra squadra, perchè Cambiaso è un calciatore modernissimo. Cambiaso è un calciatore fortissimo che ti può dare tantissime soluzioni, perchè ti aiuta a mettere nel proprio anche gli altri. Però deve diventare forte di testa però è tanta roba. Dusan è leggermente avvantaggiato perchè lui è abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimanere qui. Lui non è disturbato dal contratto e vuole giocare solo a calcio”. Infine, il tecnico toscano ha sottolineato quanto sia bello giocare la Champions: “È una fortuna giocare la Champions, perchè è la suite del calcio. Poi per giocare questa competizione dobbiamo avere un’idea propria di cosa vuol dire essere squadra e dobbiamo proteggere questa idea con grande personalità. Bisogna avere il coraggio di scegliere quello che vogliamo fare. Di solito si hanno sempre tre possibilità: la scelta corretta, sbagliata e l’incertezza di cosa si vuol fare. Quella peggiore è l’incertezza, anche di quella sbagliata. Non è un alibi giocare ogni tre giorni, la dobbiamo far finita, parlo dei miei calciatori. Il calcio è questo, si gioca ogni tre giorni, non abbiamo scappatoie”.

La Juventus ritrova Yildiz.
In conferenza stampa, insieme a Spalletti, era presente anche Michele Di Gregorio, che ha presentato la sfida contro lo Sporting: “Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio. Però sappiamo che non possiamo abbassare la guardia, perchè se no rischiamo di tornare al punto di partenza. Noi dobbiamo continuare su questa strada e con queste prestazioni, perchè abbiamo fatto punti”. Infine, il portiere della Juventus ha parlato di Luciano Spalletti e di come si sta trovando la squadra con il nuovo allenatore: “Il tempo di lavoro è stato poco, stiamo riuscendo a far poco. Il mister ha una carriera che parla per lui. Una cosa che ci ha colpito è la fermezza, la voglia e noi abbiamo voglia di metterci in gioco e la direzione è quella giusta e speriamo di far bene come abbiamo fatto con Udinese e Cremonese". Per quanto riguarda la formazione che schiererà Spalletti contro lo Sporting, ricalcherà in gran parte quella vista contro la Cremonese. L’allenatore di Certaldo ripartirà dal 3-5-2: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa, vista l’assenza di Kelly, toccherà a Kalulu, Rugani e Koopmeiners. Il numero 24 bianconero prenderà il posto di Gatti che partirà dalla panchina. A centrocampo, sulla destra, agirà Cambiaso; in mezzo spazio a McKennie, Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà la conferma di Kostic. In attacco ci sarà il ritorno di Vlahovic, che prenderà il posto di Openda. Perciò, in panchina, Spalletti avrà il belga, David e Zhegrova, anche se quest’ultimo non gioca un minuto dallo scorso 27 settembre.

Articoli correlati
L'unico vero obiettivo che fa cambiare le stagioni è arrivare al quarto posto (oppure... L'unico vero obiettivo che fa cambiare le stagioni è arrivare al quarto posto (oppure no)
Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"... Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"
Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz"... Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz"
Altre notizie Altre Notizie
Pino Vitale: "D'Aversa amico di Pradè, se arriva lo ha preso lui" Pino Vitale: "D'Aversa amico di Pradè, se arriva lo ha preso lui"
La Juve di Spalletti sfida lo Sporting: il tecnico elogia Cambiaso e Vlahovic La Juve di Spalletti sfida lo Sporting: il tecnico elogia Cambiaso e Vlahovic
Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere le gare di Napoli e Juventus Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere le gare di Napoli e Juventus
Le partite di oggi: il programma di martedì 4 novembre Le partite di oggi: il programma di martedì 4 novembre
Lazio-Cagliari 2-0: il tabellino della gara Lazio-Cagliari 2-0: il tabellino della gara
Sassuolo-Genoa 1-2: il tabellino della gara Sassuolo-Genoa 1-2: il tabellino della gara
A Pescara lutto cittadino durante i funerali di Galeone. L'annuncio del sindaco Masci... A Pescara lutto cittadino durante i funerali di Galeone. L'annuncio del sindaco Masci
Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico" TMW RadioGalbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
2 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
3 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
5 Il Genoa batte il Sassuolo e torna a respirare. Ma difficilmente si rivedranno Murgita e Criscito
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Immagine top news n.1 Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
Immagine top news n.2 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
Immagine top news n.3 Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo avanza la promozione interna di Goretti
Immagine top news n.4 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.6 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.7 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, finalmente reazione e vittoria: ora il nuovo allenatore, è corsa a due per la panchina
Immagine news Serie A n.2 L'allegriano per eccellenza è uno che ha sempre giocato. E non è un caso
Immagine news Serie A n.3 L'ennesimo talento turco dopo Guler e Yildiz. Ma il Napoli tira un sospiro di sollievo
Immagine news Serie A n.4 Inter, arriva il Kairat Almaty. Chivu al giro di boa in Champions League
Immagine news Serie A n.5 Lazio, clean sheet e ali decisive: le armi di Sarri per rilanciare i biancocelesti
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Ultimatum per Vivarini con il Monza? No, ma non sono contento"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si ferma Gomes: lussazione alla spalla sinistra per il centrocampista
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Panchine bollenti in Serie C: salta Pazienza, traballano Formisano e Maiuri
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Mehic: "Creiamo tanto, poi arriviamo lì davanti e non riusciamo a concretizzare"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: Topalovic trascina l'Inter U23, bene la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Eusepi: "Settimana complicata con i due derby, siamo un po' scarichi"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…