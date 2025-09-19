La Juve va a Verona, l'infermeria comincia a svuotarsi

Torna a pieno regime anche Conceicao, restano ai box il solo Miretti e il solito Milik, il cui rientro rimane ancora un mistero

Sabato 20 settembre alle ore 18:00 la Juventus di Igor Tudor si rituffa nel campionato dopo la parentesi di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà l’Hellas Verona al Bentegodi, un campo che nella storia recente ha rappresentato una tappa piena di insidie per la Vecchia Signora.

Per Igor Tudor, ex di turno, ci saranno ancora più motivazioni, ma conoscendo il tecnico croato, l’emozione durerà molto poco, poi si calerà subito nello spirito gara, con il suo obiettivo che è sempre quello di portare a casa i tre punti. Per l’occasione, tra l’altro, Tudor avrà a disposizione praticamente la rosa al completo se si eccettua l’assenza di Fabio Miretti, che dovrebbe rientrare alla prossima, e quella di Arek Milik, il cui recupero rimane incerto.

Insomma, dopo i due turni di squalifica ci sarà ancora Cambiaso, già visto in Champions, mentre Francisco Conceicao sarà davvero utilizzabile dopo la convocazione più di facciata che altro di martedì sera. Difficile dire oggi chi giocherà tra trequarti e attacco, dunque, vista l’ampia scelta, ma pare che Vlahovic parta in pole per il ruolo di punta. Per il resto, tutto in divenire con cinque elementi a giocarsi due maglie.