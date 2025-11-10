Ottavio Bianchi: "Non capisco lo sfogo di Conte, ma qualcosa che non va c'è"

Ex tecnico di Napoli e Roma: "Giallorossi avanti con la difesa"

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà". A parte la Roma: "Non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì". Così Ottavio Bianchi - allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1) - ha commentato il durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita della sconfitta subita dai campioni d'Italia a Bologna. Conte si affida ad un gruppo ristretto di giocatori, si fida poco del resto della rosa? "In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all'altezza - la risposta di Bianchi -. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c'è qualcosa che non va".

"È un campionato all'insegna dell'equilibrio, ma non di grande livello", ha aggiunto l'ex tecnico. Che, sulla Roma con la miglior difesa della Serie A, ha aggiunto: "Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema". (ANSA).