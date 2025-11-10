Domani il Premio La Clessidra ad Anghiari: premiati Rivera, Nela e Braschi

Il fattore umano, e il rapporto tra sport e intelligenza artificiale, saranno i temi centrali della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, uno degli appuntamenti più attesi e di prestigio nel panorama sportivo toscano e nazionale. L’evento si terrà martedì 11 novembre 2025 al Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari (AR), e riunirà sul palco grandi protagonisti dello sport, del giornalismo e della cultura italiana. Una serata dedicata alla riflessione sul valore autentico dello sport — quello che esalta talento, emozione e valori umani — in un’epoca sempre più segnata dall’evoluzione tecnologica e dai linguaggi digitali.

Il Premio “La Clessidra alla Carriera” sarà assegnato all’ex pallavolista Veronica Angeloni, agli ex calciatore Gianni Rivera e Sebino Nela, e all’ex arbitro internazionale Stefano Braschi. Il XVI Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra” andrà all’allenatore Alberto Malesani, e all’atleta paralimpico Daniele Cassioli.

Il velocista Francesco Sansovini riceverà il Premio “Castelli di Anghiari”, e la campionessa di nuoto artistico Jasmine Verbena, il Premio “Anghiari città della battaglia”.

Premio “Istituzioni per lo sport” a Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport, Repubblica di San Marino.

Premio giornalistico “Piero della Francesca” assegnato a Sara Benci, Sky Sport, e Luigi Garlando, La Gazzetta dello Sport.

Christian Forcellini, presidente del comitato olimpico sammarinese, sarà premiato come “Presidente dell’anno”.

Roberto Giacobbo, scrittore e conduttore tv, riceverà il “Premio speciale Luca Pacioli”.

A Giuseppe Martinelli, direttore tecnico di ciclismo, e alla ciclista Vittoria Guazzini il “Premio l’Intrepida” (in onore della cicloturistica su biciclette d’epoca di Anghiari)

Premio “La leva calcistica” al giocatore del Pisa Samuele Angori, mentre Valentino Angeloni, Responsabile del settore giovanile della Fiorentina, riceverà il Premio “Crescere talenti”.

Un parterre d’eccezione animerà il dialogo tra sport, etica, tecnologia e futuro, in un confronto aperto - condotto dai giornalisti Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci - e capace di unire esperienze e visioni. I premiati, selezionati dal Comitato Organizzatore con il patrocinio della Regione, del Comune di Anghiari e della Provincia di Arezzo, incarnano al meglio i principi fondanti della Clessidra: tempo, volontà, capacità e successo. L’evento sarà aperto al pubblico su prenotazione e trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali del Premio.

Le dichiarazioni di Alessandro Polcri - Sindaco di Anghiari e Presidente Provincia di Arezzo. "Il Premio La Clessidra emoziona ogni anno, perché racconta storie di campioni attraverso l'etica dello sport. Un evento che dà lustro ad Anghiari e che ogni anno cresce a livello di numeri e partecipazione, un ringraziamento particolare agli organizzatori".

Le dichiarazioni di Sauro Giorni - Fondatore Premio La Clessidra. «Sarà come sempre una serata ricca di ospiti, e nomi d’eccellenza dello sport. Con un tema quanto mai attuale come quello del rapporto tra campioni e intelligenza artificiale. Fondamentale per il presente ma soprattutto per il futuro dello sport».