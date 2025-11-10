Oggi in TV, in campo stasera la Serie C: dove vedere Salernitana-Crotone
Ci sono partite da poter seguire in televisione anche oggi, lunedì 10 novembre 2025.
Il grande calcio dei club si ferma per far posto alla pausa nazionali, ma ancora qualche partita da poter seguire è rimasta. Si gioca per esempio in prima serata la super sfida di Serie C tra Salernitana e Crotone, ma anche qualche partita di tornei esteri, sia al maschile che al femminile. Di seguito gli appuntamenti principali, con il canale di riferimento sul quale poter seguire le partite.
18.00 Friburgo - Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Salernitana - Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Burgos - Castellon (Segunda Division) - DAZN
