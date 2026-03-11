Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Lazio inaugura il centro sportivo Vincenzo D'Amico a Latina. Presenti Basic e Mancuso

Dimitri Conti
Oggi alle 13:42Altre Notizie
Dimitri Conti

Inaugurato stamani a Latina il Centro Sportivo Vincenzo D'Amico, dedicato alla memoria dell'ex calciatore e in seguito anche allenatore, dirigente e commentatore televisivo del calcio. All'evento ha partecipato anche la Lazio, come fa sapere la stessa società biancoceleste tramite una nota ufficiale: "La S.S. Lazio ha partecipato oggi, nel Comune di Latina, alla presentazione dell’impianto sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico, indimenticato calciatore biancoceleste e protagonista dello storico Scudetto del 1974. Un momento significativo nel ricordo di un uomo che ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: Vincenzo D’Amico è stato un simbolo della Lazio e un esempio dei valori più autentici dello sport – passione, sacrificio, spirito di squadra e rispetto. All’evento hanno preso parte anche Toma Basic, calciatore della Prima Squadra maschile, e Giulia Mancuso, atleta della Prima Squadra femminile biancoceleste, insieme ad alcuni dirigenti della Società, a testimonianza della vicinanza della Lazio alle iniziative dedicate ai giovani e al territorio".

E ancora: "Il nuovo impianto nasce come spazio dedicato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. Un progetto che testimonia come il calcio, quando vissuto nella sua dimensione più autentica, possa rappresentare un importante strumento educativo e sociale. La S.S. Lazio rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di formazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni. La Società desidera inoltre ringraziare il Comune di Latina e tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che rappresenta non soltanto un nuovo impianto sportivo ma anche uno spazio di comunità in cui i valori dello sport potranno continuare a vivere ogni giorno".

E conclude così la nota informativa della Lazio: "Dedicare un campo a Vincenzo D’Amico significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Ogni ragazzo che entrerà in questo impianto porterà avanti, in qualche modo, la storia di un campione cresciuto con il pallone tra i piedi e con la Lazio nel cuore. Da centoventisei anni la Lazio è una comunità prima ancora che una squadra: una storia fatta di persone, valori ed esempi che attraversano le generazioni. Vincenzo D’Amico è stato uno di questi esempi. La S.S. Lazio continuerà ad essere al fianco dei territori, dei giovani e di tutte le realtà che credono nello sport come strumento di crescita, educazione e comunità".

