Lutto Fiorentina, per Commisso fiori davanti al Viola Park e la scritta "Grazie Rocco"
Manifestazioni di affetto dei tifosi della Fiorentina per il presidente scomparso
(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Mazzi di fiori, anche color viola, sono stati adagiati all'ingresso del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze) come gesto di cordoglio e di affetto dei tifosi per Rocco Commisso. Per ora resta il silenzio dopo la morte del presidente del club. Un tifoso ha appoggiato una sciarpa viola proprio sulla scritta a caratteri cubitali di intitolazione del presidente viola. Tra i fiori anche il breve messaggio "Grazie Rocco", con un cuore. Sul monitor all'ingresso del centro sportivo compare l'immagine del presidente Commisso. (ANSA).
