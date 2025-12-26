La Juventus sta cercando una soluzione per Adzic. Ma una partenza a titolo definitivo è esclusa

Ritenuto ormai alternativo a Kenan Yildiz, in casa Juventus Vasilije Adzic è da ritenersi un giocatore in uscita. Del montenegrino classe 2006, nessuno dubita le qualità. A partire da Thiago Motta, passando per Igor Tudor, fino ad arrivare a Luciano Spalletti. Considerato un ragazzo dalle grandi potenzialità, finora però ha soltanto raccolto le briciole in campionato.

Anche Dejan Savicevic, leggenda montenegrina, era stato chiaro col ragazzo in estate (leggi qui): "Adzic non mi ha ascoltato, doveva andar via dalla Juve. Ho paura si perda". Con qualche mese di ritardo - sottolinea in questo senso l'edizione on line di Tuttosport - anche il ragazzo è giunto alla stessa conclusione: un prestito rappresenta la condizione migliore possibile per farlo maturare più velocemente.

La Juventus, insieme al giocatore, sta cercando una soluzione temporanea. Anche perché è fuori discussione una partenza a titolo definitivo: il club è convintissimo che Adzic possa uscire dal guscio.