Lamine Yamal si rilassa a Dubai, giocando in spiaggia con dei ragazzini

Il talento del Barca posta il video, tornerà in Spagna lunedì

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Sole e mare accomunano i post di tanti campioni del calcio che sono riusciti a ritagliarsi qualche giorno di vacanza per le festività, rispetto a tanti altri che si sono limitati a pubblicare foto natalizie, a casa con le famiglie o in qualche locale. Ad attrarre l'attenzione è Lamine Yamal, che a Dubai ha trovato il tempo di fare un regalo di Natale indimenticabile ad alcuni bambini che giocavano una partita su una delle spiagge della città. Il talento 18enne del Barcellona ha deciso di unirsi alla partita, mettendo in mostra il suo repertorio calcistico e posando con alcuni dei più piccoli per far sì che potessero scattare una foto di una giornata speciale.

Yamal resterà a Dubai fino a domenica, quando parteciperà al gala dei Globe Soccer Awards e lunedì tornerà a Barcellona per la ripresa degli allenamenti, con una sessione aperta ai tifosi allo stadio 'Cruijff'. (ANSA).