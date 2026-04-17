Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport: ricopriva l'incarico ad interim da febbraio
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Rai Sport ha ufficialmente nominato un nuovo direttore. Stando a quanto comunicato, l'incarico è stato assunto da Marco Lollobrigida dopo che il Consiglio di Amministrazione della RAI, riunitosi a Roma, ha espresso parere favorevole alla sua designazione. Il giornalista ricopriva comunque l'incarico ad interim dallo scorso febbraio, quando il suo predecessore Paolo Petrecca aveva rassegnato le dimissioni in seguito alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
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