Aston Villa-Bologna 4-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Aston Villa (4-4-2): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn (64′ Bailey), Onana, Tielemans (74′ Douglas Luiz), Buendia; Watkins (64′ Abraham), Rogers (74′ Sancho). Allenatore: Emery
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda (46′ Zortea); Ferguson, Freuler (46′ Sohm), Moro; Bernardeschi (46′ Orsolini), Castro (76′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Italiano
Arbitro: Sanchez (Spagna)
Marcatori: 16′ Watkins (A), 26′ Buendia (A), 39′ Rogers (A), 89′ Konsa (A)
Ammoniti: Bernardeschi (B)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile