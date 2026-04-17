Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Sassuolo-Como e Inter-Cagliari
Dopo la tre giorni europea, culminata con le eliminazioni di Bologna e Fiorentina, torna la Serie A. Domani le prime gare della 33ª giornata: alle 18.30 Sassuolo-Como, alle 20.45 Inter-Cagliari.
In Serie B Sampdoria-Monza, alle 20.30, dà il via alle 35ª giornata del campionato cadetto.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 17 aprile
14.00 Benfica-Bruges (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, UEFA.TV
18.00 Svezia-Italia (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - VIVO AZZURRO TV
18.30 Sassuolo-Como (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.45 Real Madrid-PSG (Youth League) - SKY SPORT, UEFA.TV
20.30 Sampdoria-Monza (Serie B) - DAZN
20.30 St. Pauli-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.45 Inter-Cagliari (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Lens-Tolosa (Ligue 1) - SKY SPORT
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