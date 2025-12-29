Le partite di oggi: il programma di lunedì 29 dicembre
Si chiude stasera il 17° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà la Roma affrontare il Genoa del grande ex De Rossi, di ritorno all'Olimpico. Di seguito il programma calcistico di lunedì 29 dicembre, dall'Italia alla Coppa d'Africa fino all'impegno del Porto nel campionato portoghese:
African Nations Cup
17:00 Angola – Egitto
17:00 Zimbabwe – Sudafrica
20:00 Comoros – Mali
20:00 Zambia – Marocco
Serie A (Italia)
20:45 Roma – Genoa
Liga Portugal (Portogallo)
21:15 FC Porto – AFS
