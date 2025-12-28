Globe Soccer Award, Ronaldo premia Djokovic: "È una nuova era, lo sport va oltre il calcio"
“Per me il calcio è vita ma lo sport va oltre al calcio”. Lo ha detto Cristiano Ronaldo direttamente dal palco di Dubai per la consegna dei Globe Soccer Award.
Il fuoriclasse portoghese è stato scelto per consegnare il premio ‘Game Changer’, un riconoscimento che viene consegnato a chi si è distinto in un determinato sport e che quest’anno è andato a Novak Djokovic. Cr7 ha poi proseguito: “Siamo di fronte ad una nuova era e dobbiamo aprire le nostre menti e guardare anche ad altri sport. Io ho imparato molto osservando gli altri. Per questo sono contento di poter consegnare questo premio”.
