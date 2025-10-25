Mls: via ai playoff, Messi segna subito una doppietta

Argentino premiato come capocannoniere della stagione regolare

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Lionel Messi ha realizzato una doppietta nella vittoria per 3-1 dell'Inter Miami sul Nashville nella gara d'esordio dei playoff della Mls. La compagno della Florida conduce 1-0 nella serie al meglio delle tre partite e l'1 novembre, nel secondo match a Nashville, avrà la possibilità di accedere alle semifinali di conference. Prima della partita, il 38enne argentino ha ricevuto il trofeo di capocannoniere della stagione regolare, avendo segnato 29 gol in 28 partite. Messi è anche fresco di rinnovo del contratto con Miami, dove giocherà fino al 2028. (ANSA).