Claudio Zuliani: "La Juventus non in linea con le esternazioni di Igor Tudor"

Step decisivo per Igor Tudor contro la Lazio.

La Juventus in trasferta con il 3-5-2 oppure con il solito 3-4-2-1.

L'allenatore della Cremonese Nicola risponde a Igor dopo le esternazioni dell'allenatore bianconero .

Chiaro il senso delle insinuazioni che riguardano il calendario, ma adesso parla al campo.La società non è in linea con il suo allenatore per quanto riguarda le scusanti. L'unica soluzione per salvare posto e futuro sono i risultati.

Mi sembra chiaro che rispetto alle altre concorrenti, la Juve abbia trovato un percorso più tortuoso. Mi sembra evidente che gli episodi, non solo quelli arbitrali, non vengono in nostro soccorso. Ma questo non deve essere un alibi per la squadra. Adesso il campo può risultare facile, ammesso che glielo consentiamo. Lazio poi Udinese e Cremonese. Sporting in casa e derby della Mole.

Non sono ammesse distrazioni e risultati negativi!