Morte Di Nunno, Fracchiolla: "Notizia amara. Resta un percorso sportivo incancellabile"

Tommaso Maschio
Oggi alle 21:58Altre Notizie
fonte Claudia Marrone

“È una notizia amara quella della scomparsa del presidente Di Nunno, Un uomo che mi ha dato l’opportunità di lavorare per quattro anni in una città che mi ha dato tantissimo da un punto di vista professionale e umano". Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, oggi alla Reggiana, ha voluto ricordare così il presidente del Lecco Paolo Leonardo Di Nunno con cui scrisse una pagina di storia del club lombardo con la conquista, nel 2023, di una Serie B che mancava da 50 anni.

"A Lecco ho conosciuto persone che sono diventate amici, che tutt’oggi sono parte della mia quotidianità incontrandoci a Reggio Emilia o sentendoci telefonicamente per colmare le distanze geografiche. - prosegue il dirigente - Del presidente resta, oltre che un ricordo incancellabile del percorso sportivo e della crescita vissuta insieme, un rapporto eccezionale con i figli Gino e Cristian; persone alle quali sono sempre vicino e a cui oggi mi stringo ancora più fortemente”.

