Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa

Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Altre Notizie
Camillo Demichelis

La Juventus ha perso per 3-0 contro l'Atalanta ed è uscita dalla Coppa Italia ai quarti di finale. Il risultato, però, è sicuramente severo e il rigore fischiato da Fabbri per mani di Bremer lascia qualche perplessità. La Juventus era partita sicuramente meglio con Conceicao che aveva preso anche una traversa. Poi è arrivato il penalty a favore dell'Atalanta che ha sbloccato la partita e per i bianconeri il match si è complicato. La Juventus ha continuato a macinare gioco ma sotto porta i giocatori di Spalletti non sono stati abili a trovare il gol. Anche McKennie, ieri, non era in serata e in area di rigore ha commesso diversi errori. Nel secondo tempo la Juventus ha attuato un forcing incredibile che però non ha portato il pareggio. Dopodiché Spalletti ha messo mano alla panchina togliendo Gatti e mettendo Boga che ha provato a dare una mano. Ma dopo le uscite di Locatelli e David e gli ingressi Koopmeiners e Holm la squadra si è disunita e l'Atalanta ha trovato prima il raddoppio e poi il terzo gol. Dunque, la Juventus è uscita dalla Coppa Italia ai quarti per il secondo anno di fila. 

L'analisi di Spalletti. 
Luciano Spalletti, al termine delle gara contro l'Atalanta, ha commentato la prestazione della Juventus: "Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita dove ci sono le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte così pulite da farle giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara". Adesso la Juventus dovrà voltare pagina e il tecnico di Certaldo sa già cosa dirà ai suoi ragazzi: "Dirò quello che ho detto a voi. Serve essere molto precisi nelle scelte, poi è chiaro che partite come queste si pagano a caro prezzo considerando l'importanza della competizione. Personalità e carattere sono decisive in queste partite. Bisogna solo che fare i complimenti all'Atalanta". Spalletti ha poi parlato dei nuovi acquisti: "So cosa possono dare i miei giocatori. Abbiamo fatto degli errori, poi è chiaro che serve sfruttare sia l'attimo che i dettagli. Determinate scelte sono state fatte anche in base alla partita. Oggi è stata una gara con tanti duelli: dentro i momenti chiave bisogna essere precisi ed è proprio da qui che s'incontrano i giocatori top. Abbiamo avuto dei palloni decisivi che però non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo crescere". Infine, Spalletti ha risposto così a chi gli ha chiesto se alla Juventus manca una punta di peso: "Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo". 

Bremer non vuole alibi. 
Ha lasciato molte perplessità il rigore concesso all'Atalanta per un fallo di mano di Bremer. Il difensore brasiliano, però, non ha voluto trovare alibi: "Il regolamento dice questo e non bisogna lamentarsi". Bremer ha anche sottolineato che da partite come quella di ieri si può solo che imparare: "Molto, anche perché serve ripartire sia domenica che ovviamente in Champions League contro il Galatasaray". Il difensore brasiliano ha poi spiegato cosa è mancato alla Juventus per battere l'Atalanta: "Abbiamo cominciato un percorso con mister Spalletti. Peccato perché era un trofeo importante per la Juve, dove era importante la concretezza". Adesso per la Juventus sarà tempo di voltare pagina e di pensare al match contro la Lazio. I bianconeri non avranno molti giorni a disposizione per recuperare le energie visto che contro i biancocelesti si giocherà già domenica sera.

Articoli correlati
Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone... Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C
Totti ritorna da dirigente? Le dimissioni del 2019: "Troppe premesse e poca realtà"... Totti ritorna da dirigente? Le dimissioni del 2019: "Troppe premesse e poca realtà"
Spalletti saluta la Coppa Italia, La Repubblica (Torino): "La Juve crolla a Bergamo"... Spalletti saluta la Coppa Italia, La Repubblica (Torino): "La Juve crolla a Bergamo"
Altre notizie Altre Notizie
Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza
Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica... Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica
Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato! Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato!
Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa
Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla... Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla
Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio
Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca
Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto... Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
3 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
5 Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50 milioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.1 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.2 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Immagine top news n.3 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.4 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paratici sogna e fa sonare. Ma prima servirà una Fiorentina "con la testa nel carro armato"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris Salonicco
Immagine news Serie A n.3 Oh! You pretty things. Chi è Kieron Bowie, un altro scozzese a Verona
Immagine news Serie A n.4 Mateta, Glasner ammette: "Problema al ginocchio da novembre, il Milan ha deciso così"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino rende merito alla Juve: “Ha una qualità impressionante. Spalletti un top”
Immagine news Serie A n.6 Totti ritorna da dirigente? Le dimissioni del 2019: "Troppe premesse e poca realtà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 23ª giornata del campionato di B. Ma il big match è sabato: Frosinone-Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi
Immagine news Serie B n.3 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Immagine news Serie C n.3 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.5 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.6 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano