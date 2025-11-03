Le partite di oggi: il programma di lunedì 3 novembre
Si chiude questo lunedì, 3 novembre, il decimo turno di Serie A: in campo Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari per due monday nights tutte da vivere. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore, tra Italia ed estero, con spazio anche ai Mondiali U17:
SERIE A (Italia)
18:30 — Sassuolo – Genoa
20:45 — Lazio – Cagliari
PREMIER LEAGUE (Inghilterra)
21:00 — Sunderland – Everton
LALIGA (Spagna)
21:00 — Real Oviedo – Osasuna
MONDIALI U17
13:30 — Costa Rica U17 – Emirati Arabi Uniti U17
13:30 — Sudafrica U17 – Bolivia U17
14:00 — Senegal U17 – Croazia U17
14:30 — Giappone U17 – Marocco U17
15:45 — Argentina U17 – Belgio U17
16:15 — Nuova Caledonia U17 – Portogallo U17
16:45 — Qatar U17 – Italia U17
16:45 — Tunisia U17 – Figi U17
