Parma-Bologna 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati (40' Ndiaye), Valenti; Ordoñez, Bernabé, Keita, Estevez (23' Sørensen), Britschgi (32' st Hernani); Pellegrino (32' st Djuric), Benedyczak (32' st Cutrone). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All.: Cuesta
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Juan Miranda; Freuler (10' st Moro), Pobega; Orsolini (37' st Bernardeschi), Odgaard (26' st Fabbian), Rowe (37' st Cambiaghi); Castro (26' st Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Casale, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. All.: Niccolini (sostituisce Italiano)
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 1' Bernabé (P), 17' Castro (B), 22' st Castro (B), 46' st Juan Miranda (B)
Ammoniti: Castro (B), Valenti (P), Cambiaghi (B)
Espulso: Ordoñez (P)