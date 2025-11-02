Milan-Roma 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (42' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (39' st Loftus-Cheek), Leao (45'+4' st Tomori). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri
Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (39' st Tsimikas); Wesley, El Ayanoui (6' st Pellegrini), Kone, Cristante, Celik (31' t Dovbyk); Soulé (6' st Bailey), Dybala (39' st Baldanzi). A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini
Arbitro: Guida
Marcatori: 39' Pavlovic (M)
Ammoniti: Fofana (M), El Ayanoui, Wesley, Celik, Hermoso, Mancini (R)
