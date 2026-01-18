Parma-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (31' st Sørensen), Keita, Estevez; Oristanio (37' st Cremaschi), Pellegrino (31' st Djuric), Ondrejka (1' st Britschgi). A disposizione: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Løvik, Ordoñez, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (31' st Masini), Malinovskyi (27' st Messias), Frendrup, Ellertsson, Aaron Martin; Vitinha (27' st Ekhator), Colombo (43' st Nuredini). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Onana, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. All.: De Rossi
Arbitro: Pairetto
Ammoniti: Ondrejka (P), Valenti (P), Circati (P), Østigård (G), Vitinha (G)
