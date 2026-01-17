Pisa-Atalanta 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (46' st Bozhinov), Canestrelli, Coppola; Touré, Marin (23' st Leris), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni (23' st Piccinini); Meister (23' st Durosinmi). A disp.: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Esteves, Bettazzi, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (25' st Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (11' st Zappacosta), De Roon, Pasalic (11' st Ederson), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (36' st Sulemana); Scamacca (11' st Raspadori). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Samardzic, Kolasinac, Maldini. All.: Palladino
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 38' st Krstovic (A), 42' st Durosinmi (P)
Ammoniti: Pasalic (A), Scalvini (A), Coppola (P)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
