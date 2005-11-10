Ci sono storie di calcio che non si misurano con gli almanacchi della Serie A o con le bacheche colme di trofei, ma con la profondità del solco lasciato nei cuori di chi ha avuto la fortuna di vederle nascere.

A tredici anni esatti dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 novembre 2013, l'Umbria del pallone torna a stringersi attorno al ricordo di Gianluca Moretti, morto a soli 45 anni dopo aver combattuto con il sorriso contro un male incurabile.

Nato nel 1968 e cresciuto calcisticamente a Tavernelle, frazione di Panicale in provincia di Perugia, Gianluca aveva il calcio cucito addosso fin da ragazzino, non aveva il fisico del corazziere, ma compensava ogni centimetro con una visione di gioco superiore, un tocco vellutato e una personalità da leader silenzioso che lo portò a indossare la fascia di capitano della Primavera del Perugia a metà degli anni Ottanta.

La notte di Montecarlo e quella maglia azzurra

Per capire che razza di talento fosse Moretti, basta riavvolgere il nastro fino al novembre del 1984, al prestigioso Torneo di Montecarlo, la Nazionale italiana Under 16 si presenta con una generazione destinata a fare la storia: ci sono Maurizio Ganz, Luigi Garzya e, più avanti, Pierluigi Casiraghi.

Ma la luce più abbagliante, in quei giorni nel Principato, porta il nome di quel ragazzino umbro che gioca a testa alta.

Il 17 novembre l'Italia cade 2-0 contro una Francia infarcita di futuri campioni del mondo come Didier Deschamps e Marcel Desailly, ma le cronache dell'epoca raccontano di un Gianluca capace di strappare applausi a scena aperta per le sue giocate.

Due giorni dopo, il 19 novembre 1984, arriva la consacrazione: contro la Spagna è lui il migliore in campo assoluto, l'uomo che disegna l'assist decisivo per il 2-1 firmato da Ganz.

Viene eletto tra i migliori giocatori dell'intero torneo, l'anno seguente concederà il bis a Hochdorf, in Svizzera, mandando in porta Casiraghi nel 4-0 azzurro.

La scelta del cuore e la sfortuna

In quegli anni, il vivaio biancorosso è una fucina d'oro in cui Gianluca cresce fianco a fianco con ragazzi come Fabrizio Ravanelli, il salto in prima squadra, alla corte di un maestro severo e sanguigno come Aldo Agroppi, è la naturale conseguenza di un talento cristallino.

Eppure, quando le sirene del grande calcio iniziano a suonare, Moretti compie una scelta controcorrente, figlia di un altro calcio e di un altro mondo: decide di restare a Perugia.

Lo fa per attaccamento visceralmente autentico a quella maglia e alla sua terra. È lì che il destino, però, decide di presentare il conto, una catena implacabile di infortuni e problemi fisici inizia a frenarne la corsa proprio sul più bello, impedendogli di spiccare il volo verso i palcoscenici che avrebbe meritato.

Gianluca non si abbatte, scende di categoria con l'umiltà dei grandi, veste le maglie della Julia Spello e infine torna a casa, chiudendo il cerchio proprio nel suo Tavernelle.

L'eredità di un capitano

Chi ha condiviso lo spogliatoio con lui non parla mai soltanto del calciatore. «Si ricorda un amico, un grande uomo, un grande calciatore, che noi compagni di squadra abbiamo ammirato e coccolato per la sua umiltà, serenità e genuinità», ha raccontato l'ex compagno e presidente regionale degli allenatori Pierluigi Vossi.

«Gianluca è stato un esempio di come deve essere affrontato lo sport: nel bene e nel male, sempre sorridendo alla vita. Questo è Gianluca Moretti, il nostro Capitano».

Quel sorriso non si è spento nemmeno nel novembre del 2013, quando la malattia se lo è portato via troppo presto.

Oggi il suo nome continua a vivere grazie all'impegno della sorella Tiziana, alla comunità di Tavernelle che ogni anno lo celebra con il memorial a lui dedicato, e attraverso quel filo rosso che unisce le generazioni: il sogno di veder correre di nuovo su quei campi di provincia l'eleganza gentile di un ragazzo che aveva scelto l'amore per i propri colori al posto della gloria.