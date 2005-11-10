Si è chiusa la parentesi per gli impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo con i giocatori di Serie B che ora faranno ritorno, e in alcuni casi lo hanno già fatto, nei loro club d'appartenenza per preparare le sfide di campionato che riprenderà nel fine settimana. Vediamo come sono andati i giocatori cadetti impegnati in giro per il Mondo

Come sono andati i giocatori di Serie B in Nazionale

Arezzo

Nessuno

Ascoli

Sergiu Perciun: ancora due gare da titolare con la maglia della Moldavia in Nations League. Il centrocampista offensivo ha giocato per 90’ sia contro il Kazakistan (vittoria per 2-1) sia contro le Isole Far Oer (sconfitta per 1-0). La sua nazionale si è qualificata terza mancando di un soffio la qualificazione allo spareggio per salire in Lega B nel torneo.

Simone D’Uffizi: prima chiamata con l’Under 21 italiana per l’esterno d’attacco che fa anche l’esordio con la maglia azzurra nella seconda delle due amichevoli disputate dalla squadra di Silvio Baldini. Per lui infatti 11’ contro il Belgio nella sfida terminata 2-2.

Avellino

Brando Moruzzi: convocato dal tecnico dell’Italia Under 21 Silvio Baldini per le due amichevoli contro Francia e Belgio, il terzino irpino resta in panchina in entrambe le gare.

Giacomo Faticanti: Anche lui è stato convocato dall’Italia Under 21, ma a differenza del compagno in biancoverde è sceso in campo in entrambe le amichevoli. Per lui infatti 28’ da subentrante contro la Francia (vittoria 2-1) e 55’, partendo da titolare, contro il Belgio nella sfida terminata 2-2.

Benevento

Luigi Cherubini: Convocato nuovamente dal Baldini per la sua Italia Under 21 gioca 19’ da subentrante nella sfida vinta per 2-1 sulla Francia e fa ancora meglio contro il Belgio. Partito da titolare nel tridente con Inacio e Camarda segna il gol che porta avanti gli Azzurrini nella sfida terminata 2-2.

Mattia Mannini: per lui si trattava di un ritorno in Under 21 dopo aver saltato gli impegni di ottobre. Ma sia contro la Francia sia contro il Belgio per lui c’è stata solo panchina.

Carrarese

Filippo Reale: torna dopo quasi un anno a vestire la maglia dell’Italia Under 20 impegnata nella Elite League. Per lui panchina nella vittoria contro il Portogallo e 45’da subentrante, al posto di Cocchi, nella sfida contro la Svizzera dove è arrivato un altro successo.

Catanzaro:

Nessuno

Cesena

Cristian Shpendi: ancora panchina per il centravanti e bomber dei romagnoli. Convocato dal ct dell’Albania Rolando Maran infatti il classe 2003 resta in panchina in entrambe le vittorie contro Finlandia e Bielorussia con Manaj titolare e Daku primo sostituto. Ma può festeggiare la promozione in Lega B della squadra dall’aquila bicipite.

Cremonese

Tommaso Berti: poco spazio per il centrocampista offensivo nelle due amichevoli giocate dall’Italia Under 21: contro la Francia entra al 72° al posto di Dagasso, mentre contro il Belgio resta in panchina per tutta la gara.

Empoli:

Joseph Ceesay: titolare nelle due sfide di qualificazione di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio dove sono arrivate una sconfitta e un pareggio che tengono la nazionale del Gambia al secondo posto dietro proprio gli Elefanti. Per lui 76’ nella prima sfida e 45’ nella seconda.

Matteo Egan: prima convocazione con l’Under 21 dell’Irlanda per il giovane laterale che scende in campo in entrambe le sfide play off di qualificazione all’Europeo di categoria contro la Finlandia. Nella prima, persa dagli irlandesi per 1-0, gioca 29’ subentrando nella ripresa. Nella seconda parte da titolare e resta in campo fino al 64’. La sua Irlanda sfiora l’impresa, ma resta fuori dall’Europeo.

Bohdan Popov: impegnato in due amichevoli con l’Ucraina Under 21, gioca da titolare restando in campo per 45’ nella prima contro la Scozia (sconfitta per 4-0) e resta in panchina tutta la gara contro gli Stati Uniti (altra sconfitta per 3-0 questa volta).

Hellas Verona:

Andrias Edmundsson: titolare al centro della difesa in entrambe le gare giocate dalle sue Far Oer in Nations League: arrivano un pareggio contro la Slovacchia e una vittoria contro la Moldavia, quest’ultima fondamentale per conquistare in extremis il secondo posto che vale lo spareggio per salire in Lega B. Per il centrale scaligero 90’ in campo in entrambe le occasioni.

Grigoris Kasatnos: anche per lui due gare da titolare, e come al solito da capitano, nella Nations League. Il pareggio contro l’Armenia e la sconfitta contro il Montenegro mantengono Cipro al secondo posto del girone dandogli la possibilità di salire in Lega B tramite lo spareggio. Per il centrocampista 90’ in campo in entrambe le sfide.

Dailon Livramento: titolare con la maglia di Capo Verde in entrambe le sfide di qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Liberia: nella prima, dove gioca 84’, arriva una vittoria per 4-2 che porta anche la sua firma visto il gol segnato, nella seconda, dove resta in campo per 61’, invece arriva una sconfitta per 2-0. La sua nazionale dopo quattro gare è terza alle spalle di Mali e Ruanda.

Daniel Mosquera: prima convocazione con la Colombia e prime presenze per il centravanti che scende in campo da subentrante in entrambe le amichevoli contro il Cile (vittoria per 1-0 e pareggio per 0-0): nella prima gioca 8’, mentre nella seconda 19’ sostituendo in entrambi i casi Luis Suarez dello Sporting.

Tobias Slotsager: titolare con l’Under 20 della Danimarca nella prima amichevole contro la Francia vinta per 1-0. In questa occasione indossa anche la fascia da capitano. Nella seconda amichevole coi transalpini, persa per 3-2, invece gioca solo i dieci minuti finali.

Juve Stabia

Nessuno

Mantova

Bodin Tomasevic: prima convocazione con la Nazionale maggiore del Montenegro ed esordio ufficiale per il centrale difensivo classe 2006. Il calciatore entra infatti nei minuti finali nella vittoria contro Cipro in Nations League che certifica il primo posto e la promozione della formazione dell’ex Jugoslavia. Per lui 6’ in campo.

Fahem Benaissa: prima convocazione con l’Algeria per l’esterno classe 2002 che però non riesce a esordire. Nelle due sfide contro il Togo di qualificazione alla Coppa d’Africa infatti il virgiliano resta in panchina e assiste alla vittoria interna (1-0) e alla sconfitta esterna (3-0) dei compagni.

Rachid Kouda: impegnato nella doppia sfida contro la Mauritania nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa resta in panchina per tutta la gara nella sfida casalinga vinta 1-0. Scende invece in campo nella ripresa nella seconda sfida togliendosi anche lo sfizio dell’assist per il 3-1 finale firmato da Kaboré.

Rares Ilie: Anche per lui prima convocazione fra i grandi con la Romania. Nella sfida contro la Bosnia, persa per 2-1, però resta in panchina per tutto il tempo.

Eman Kospo: gioca da titolare al centro della difesa nella vittoria sui parietà del Montenegro (3-1 il finale) in amichevole restando in campo per 85’.

Modena

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Padova

Matteo Cocchi: titolare in entrambe le gare giocate e vinte dall’Italia Under 20 nella Elite League. Contro il Portogallo (1-0) resta in campo per 90’, mentre contro la Svizzera (altro 1-0) gioca il primo tempo lasciando poi spazio a Reale.

Palermo

Joel Pojanpalo: contro l’Albania, nelle ultime due sfide di Nations League, parte dalla panchina ed entra nell’ultima mezz’ora di gioco non riuscendo ad aiutare la Finlandia a rimontare il 2-0, torna invece letale contro San Marino nel successo per 7-2: per lui, che indossa anche la fascia di capitano, due gol e un assist in 90’ in campo, ma non basta per conquistare il secondo posto nel girone.

Pisa

Rosen Bozhinov: doppio impegno in Nations League con la Bulgaria per il centrale nerazzurro. Resta in panchina nella sfida persa per 5-0 in casa contro la Finlandia, mentre è titolare nella trasferta in Estonia dove arriva un’altra sconfitta, 2-1 il finale, restando in campo per tutta la gara.

Felipe Loyola: doppia amichevole contro la Colombia per il centrocampista del Cile. Gioca entrambe le sfide da titolare rivestendo il ruolo di esterno destro e restando in campo per tutta la gara.

Isak Vural: gioca da titolare nell’andata dello spareggio per l’Europeo Under 21 contro la Repubblica Ceca, sconfitta per 1-0, restando in campo per 86’, ma non partecipa alla gara di ritorno facendo rientro in Toscana prima del tempo.

Emanuele Rao: in campo da titolare nella prima sfida di Elite League contro il Portogallo dove firma la vittoria per 1-0 con un gol capolavoro, restando in campo per 71’. Nella seconda sfida contro la Svizzera invece entra nella ripresa giocando 33’ fornendo l’assist per il gol vittoria di Coletta.

Sampdoria

Antoine Makoumbou: doppia sfida contro le Comore per le qualificazioni alla Coppa d’Africa per il centrocampista. Nella prima, terminata 0-0, scende in campo nella ripresa giocando 45’, mentre nella seconda, dove la sua Repubblica Democratica del Congo perde in casa 1-0, gioca l’intera partita da titolare.

Tjas Begic: nella prima delle due sfide di Nations League, 0-0 contro la Svizzera, entra nel finale e resta in campo per 10’, contro la Macedonia del Nord, vittoria 3-0, invece resta in panchina per tutta la gara. La sua Slovenia chiude comunque al secondo posto e può giocarsi la qualificazione in Lega A.

SudTirol

Dhirar Brik: convocato dal Marocco Under 23 per il doppio impegno contro l’Etiopia in amichevole non trova spazio in nessuna delle due gare.

Kevin Zeroli: convocato dall’Italia Under 21 per le amichevoli contro Francia e Belgio gioca 4’ nella prima sfida vinta per 2-1 e resta in panchina per tutto il tempo nella seconda.

Vicenza

Nessuno

Virtus Entella

Nessuno