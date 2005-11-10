Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio

Milutin Osmajic del Genoa e Gustavo Varela sono i due uomini centrali nel calciomercato delle due squadre per il mercato di gennaio. Riusciranno i club a non scontentare Daniele De Rossi e Ivan Juric? Le parole degli ultimi giorni, dell'agente del giocatore e della dirigenza dei brianzoli, lasciano intendere due fattori: che le società faranno di tutto per tenerli ma che, altrettanto... Deciderà il mercato e le offerte che arriveranno.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

L'agente di Osmajic a TMW

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Milutin Osmajic, Igor Gluscevic, nel ribadire quanto il proprio assistito si stia trovando bene al Genoa ha risposto in merito all'ipotesi che qualche grande squadra possa interessarsi a lui già nel mercato di gennaio. Ecco le sue parole. "Non mi sorprende affatto. A dire il vero, me lo aspettavo. Era già prontissimo tre anni fa, prima ancora di trasferirsi in Inghilterra. Ai tempi del Vizela, le sue migliori prestazioni le ha offerte proprio contro Benfica, Sporting e Porto. Ha vissuto tre anni fantastici in Championship, segnando oltre 50 gol ufficiali, un bottino incredibile e impressionante in 100 presenze (nonostante ne abbia saltate 30 in tre stagioni per via di circostanze ben note). Se si osservano tutti i gol realizzati in Portogallo, in Inghilterra e con la nazionale, è chiaro che quanto sta accadendo non è affatto una sorpresa. Il suo valore era già noto in passato, ma per varie ragioni non si è concretizzato nulla; il Preston, forte di un contratto a lungo termine, chiedeva una cifra coerente con il suo valore, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Andare altrove a gennaio? Il giocatore è pronto. La decisione spetta al Genoa. Un affare si considera tale quando tutte le parti coinvolte sono soddisfatte".