Il Mantova si schiera, e dice no all'abbandono. Il progetto del club con l’associazione cinofila locale
Claudia Marrone
Oltre il campo e i risultati, non si fermano le iniziative del Mantova per il sociale, con il club che sta promuovendo, per la quarta stagione consecutiva, nuovi progetti in merito all'iniziativa Mantova col Cuore.
Quello promosso in questi giorni, è congiuntamente all’associazione cinofila mantovana col motto “meno abbandoni, più adozioni!”: testimonial dell’iniziativa i tre portieri Francesco Bardi, Luca Gemello e Manuel Gasparini, che hanno fatto visita al rifugio del cane abbandonato situato a Mantova in strada Bosco Virgiliana, nelle vicinanze dello stadio Martelli Pata Stadium. Un pomeriggio alternativo, come lo definisce il club, "tra nuove conoscenze, giochi e passeggiate con i cani ospiti della struttura, situata peraltro in un parco verde, piccola oasi lontana da caos e smog.
L’occasione è stata utile, anche, per effettuare uno shooting fotografico a tinte biancorosse con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli amici a quattro zampe ospiti della struttura in cerca di una casa" (maggiori info, sul sito ufficiale dei biancorossi).