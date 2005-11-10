Dopo una prima parte di stagione in panchina, nell’ultimo mese il difensore centrale Roko Tudor ha iniziato a trovare sempre più spazio con la maglia dell’Altamura, dove era arrivato in estate dai croati del NK Dugopolje collezionando sei presenze di cui quattro da titolare al centro della difesa. Intervistato da Antenna Sud nel corso della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’ il figlio d’arte - suo padre è l’ex difensore e tecnico della Juventus (fra le altre) Igor Tudor - ha parlato del suo ambientamento in Serie C e del trasferimento estivo.

Il suggerimento di Igor Tudor al figlio

Il classe 2006 ha svelato che il padre gli ha consigliato in estate di accettare la proposta dei pugliesi: “Quando mio padre mi ha detto di questa opportunità, ho scelto di accettare. Per i giovani questo campionato è ideale per migliorare. - prosegue Tudor jr - Mio padre è critico e mi dà tanti consigli. Sono contento di essere venuto qui, è un bell’ambiente per lavorare”.

Spazio poi al suo momento con la maglia dei pugliesi: “Con l’allenatore mi trovo bene perché siamo aggressivi. Con Raffaele facciamo un calcio molto propositivo e questa cosa mi piace”