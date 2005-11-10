Il Milan prova a fare la voce grossa a gennaio in fatto di attaccanti. Si parla sempre di più di un investimento da 60 mln di euro per Tresoldi del Bruges, che farebbe seguito così ai 70 mln spesi in estate per Goncalo Ramos. A parlare dell'italo-tedesco, alla radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'agente Vincenzo Sollitto: "Tresoldi viene da una bottega cara come quella del Bruges, è stato preso per 9 mln e sono stati già rifiutati 35-40 mln - ha ammesso a Maracanà -. E' un elemento validissimo Tresoldi, però esageriamo con le cifre, ma non solo per lui ma per tanti altri. Chi prendi? Vedi chi si sposa meglio con le caratteristiche tecniche di Amorim. Tresoldi è più punta di Ramos, per farli giocare insieme dovrebbe fare 4-4-2 e il Milan rischia di perdere equilibrio. E poi bisogna vedere chi può uscire dal Milan, vedi Camarda. Dispiace, perché si mette a rischio la carriera di un bravo giocatore italiano. Io ci rifletterei se spendere questi soldi o dare più minutaggio a Camarda".

Certo è che il Bruges di solito fa fatica a liberarsi a metà stagione dei propri top. Ma l'agente ha sottolineato: "Il Bruges, di fronte a un'importante offerta, potrebbe far cadere questo suo diktat. La filosofia belga è farli maturare e tardare la vendita. Ma con un'offerta sostanziosa, credo lo venderebbero". Tresoldi che potrebbe anche essere ideale per la Juve, ma Sollitto ha voluto rimarcare un aspetto: "In questo momento serve quella caratteristica lì, un calciatore di quel tipo, perché manca. Anche Woltemade, che doveva essere un centravanti puro che ti riempie l'area, non è così. Ma cèè un particolare: Tresoldi ha dichiarato di essere milanista, se c'è uno spiraglio preferirà sempre andare lì".