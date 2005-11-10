Domani sera (ore 21:00) la Juventus scenderà in campo contro l’OH Leuven per la penultima giornata della fase campionato di Women’s Champions League. Una sfida che potrebbe proiettare le bianconere verso il passaggio del turno. In conferenza stampa, al fianco del tecnico Guerrero, è intervenuta anche l’attaccante Alba Redondo.

Le parole di Redondo sulla crescita della squadra e quella personale

“Penso che la squadra sia cresciuta progressivamente in questa prima parte di stagione. Abbiamo assimilato i principi di gioco che il mister vuole trasmetterci e credo che lo stiamo dimostrando.Nel calcio ci sono momenti positivi e altri più difficili, ma l'importante è mantenere la continuità e sapere sempre che cosa vogliamo proporre in campo. - sono le parole della classe ‘96 ai canali ufficiali - A livello personale sono arrivata alla Juventus con degli obiettivi e credo di essere sulla strada giusta per raggiungerli. Sento che sto tornando a essere l'Alba di sempre, sono felice e ho molta fiducia. Fin dal primo giorno il mister, lo staff e le mie compagne mi hanno aiutata a inserirmi. Credo molto nel lavoro individuale e collettivo e penso che questo sia il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi e conquistare dei titoli”.

Sulla vittoria con l’Inter e la sfida al Leuven

“Contro l'Inter, anche quando eravamo sotto di due gol, sapevamo che aumentando l'intensità avremmo potuto ribaltare la partita. Vittorie come questa danno grande fiducia, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra perché giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo subito concentrarci sulla sfida successiva. - prosegue Redondo - La fiducia è fondamentale, sia a livello individuale sia collettivo: dobbiamo sostenerci e proteggerci a vicenda. Contro l'OH Leuven voglio vedere una squadra ambiziosa, competitiva, con tanta voglia di recuperare il pallone, proporre il proprio gioco e vincere. Vogliamo conquistare i nostri primi tre punti in casa in questa Champions League”.