Domani sera in Portogallo la Roma scenderà in campo contro il Benfica per la quinta giornata della fase campionato di Women’s Champions League. Una gara da prendere con le molle visto che le lusitane hanno già fatto male a un’italiana (la Juventus) e da non fallire per tenere viva la speranza di qualificarsi quantomeno ai play off. Alla viglia della sfida ha parlato ai canali ufficiali della Roma il tecnico Gianpiero Piovani: “Dopo il 6-5 sul Parma ho ritrovato bene le ragazze, dobbiamo cercare di fare il massimo per affrontare questa partita difficilissima contro una squadra forte. A livello mentale però arriviamo bene avendo battuto il Parma in quel modo. - spiega l’allenatore come riporta Vocegiallorossa.it - A livello fisico è chiaro che stiamo tirando la carretta da molto tempo, dovremo essere bravi nella gestione della gara”.

È soddisfatto delle risposte avute da chi ha giocato di meno?

“Sì, ho fatto i complimenti a Janhnukainen che aveva giocato poco, l’ho tolta col Parma per un motivo tattico, ha giocato pure Babajide. Le ragazze vanno un po’ tutte coinvolte, fanno parte di un gruppo che si sta togliendo delle soddisfazioni, è giusto che tutte abbiano il loro spazio”.

Il Benfica giocherà per il pareggio?

“Non credo che il Benfica si possa accontentare del pareggio, giocano in casa e nello stadio della prima squadra, dovremo stare molto attente alle loro ripartenze. Dobbiamo provare a vincere, vogliamo essere aggressive ma dipende come stiamo. In casa loro, è una squadra molto tosta nelle ripartenze, hanno due esterne che sono molto veloci. Dobbiamo stare attenti”.